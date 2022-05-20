Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба заинтересовал ПСЖ, который уже готовит предложение для француза.

Парижане начали вести переговоры с Погба и уже предложили хавбеку зарплату в размере 12 млн евро в год, сообщает журналист Экрем Конур.

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Пока неизвестно, дал ли Погба согласие на такие условия, однако клубов, которые хотят подписать француза, осталось немного. Аллегри уже отклонил слухи о возможном возвращении Поля в Ювентус, с которым хавбека связывали больше всего.

Отметим, что Погба перебрался в Манчестер Юнайтед в 2016 году, где сыграл в 233 матчах, отличившись 39 голами и 51 ассистом.

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