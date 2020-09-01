Ювентус не собирается тратить слишком большие деньги для приглашения нового центрфорварда.

Переговоры с Ромой по Эдину Джеко затянулись, поэтому туринцы планируют переключиться на Луиса Суареса, информирует Gazzetta dello Sport.

Бартомеу может сесть в тюрьму из-за трансфера Месси

Ювентус готов платить уругвайцу 10 млн евро в год (столько он получает в Барселоне), но подпишет его только на правах свободного агента. Трансфер Джеко обошелся бы чемпионам Италии примерно в такую же сумму – зарплата несколько меньше (7,5 млн евро), и 10 млн за переход требует Рома.

Если Суарес сможет договориться с Барселоной о досрочном разрыве контракта, то именно он станет приоритетом для Ювентуса. Вице-президент итальянского гранда Павел Недвед уже выходил на контакт с представителями Луиса и обсудил ключевые условия возможного сотрудничества.

Мессі воює з Барселоною: "більше, ніж сором"