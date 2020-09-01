Ювентус може відмовитися від пріоритетного форварда заради Суареса – уругвайцю потрібно піти з Барселони безкоштовно
Ювентус не збирається витрачати надто великі гроші для запрошення нового центрфорварда.
Переговори з Ромою щодо Едіна Джеко затягнулися, тому туринці планують переключитися на Луїса Суареса, інформує Gazzetta dello Sport.
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Ювентус готовий платити уругвайцю 10 млн євро на рік (стільки ж він отримує в Барселоні), але підпише його лише на правах вільного агента. Трансфер Джеко обійшовся б чемпіонам Італії приблизно в таку ж суму – зарплата дещо менша (7,5 млн євро), і 10 млн за перехід вимагає Рома.
Якщо Суарес зможе домовитися з Барселоною про достроковий розрив контракту, то саме він стане пріоритетом для Ювентуса. Віце-президент італійського гранда Павел Недвед вже виходив на контакт з представниками Луїса і обговорив ключові умови можливої співпраці.