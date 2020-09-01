Босс каталонского клуба может сесть в тюрьму или расплачиваться своими активами, если он продаст Месси и будет осужден следующим президентом, информирует Deportes Cuatro со ссылкой на журналиста Гильема Балага.

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Барселона готовится к серьезному дефициту бюджета в сезоне 2020/21, а возможный уход аргентинца сделает разницу еще больше. Новый президент может возложить всю ответственность на Бартомеу, который привел к такой критической ситуации. Тогда нынешнему главе "блаугранас" пришлось бы отвечать за свои действия компенсацией или даже тюремным сроком. Впрочем, Бартомеу надеется удержать Месси и избежать худшего сценария.

Выборы нового президента Барселоны запланированы на 4 апреля следующего года, хотя дату еще могут изменить. Действующий контракт Месси рассчитан до 30 июня 2021-го.

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