Сарри признался о проблеме в атакующем звене Ювентуса

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри имеет приятные хлопоты по комбинированию двух звезд в своем коллективе.

"Дибала – просто феноменальный футболист. Единственная сложность заключается в том, что непросто заставить двух выдающихся игроков – таких, как он и Роналду – сосуществовать на поле. При этом они в любой момент могут изменить ситуацию в матче.

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С тактической точки зрения использовать их одновременно непросто. Однако, когда в команде есть два игрока с такими качествами, другие футболисты должны адаптироваться к этому – что при игре в атаке, что в защите", – цитирует Сарри Sky Sport Italia.

Напомним, Ювентус планирует официально выйти из карантина 22 июня поединком против Болоньи.

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