Ювентус без особых проблем одолел Кремонезе (2:0) в 35-м туре Серии А. Отчет и обзор матча читайте на Футбол 24.

Хотя "Старой синьоре" и вернули 15 пунктов, что позволило подняться в борьбу за "серебро", однако есть риск повторного снятия. Поэтому для команды было очень важно побеждать как можно больше. Соперник в 35 туре был идеален для этого – идущий предпоследним Кремонезе.

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Впервые за 390 дней в стартовом составе вышел Поль Погба. Француз восстановился от всех травм, но не надолго... Уже на экваторе тайма хавбек получил повреждение и не смог сдержать эмоций. На его место вышел Милик.

Хозяева тотально преобладали. 8:2 по ударам как одно из подтверждений. Соответственно, именно они создали опасные моменты. Внимание заслуживают удары Милика с дальней дистанции и Бремера, который головой замкнул подачу с углового.

После перерыва ситуация не изменилась – отличную возможность открыть счет имел Кьеза, но из пределов штрафной пробил выше. Вторая серьезная попытка Юве была меткой. Кьеза на левом фланге разобрался с обороной и сбросил под удар Фаджоли, мощно пробившему под перекладину. 1:0!

Удвоить преимущество удалось Милику, но гол отменили из-за офсайда после просмотра VAR. И все же это произошло. Бремер удачно сыграл головой во время суеты в штрафной после подачи с углового. Кремонезе ничем серьезным так и не ответил.

Победа со счетом 2:0 позволила команде Массимилиано Аллегри закрепиться на 2 строчке Серии А с 69 зачетными баллами. Коллектив из Кремоны остался 19-м, имея в активе 24 пункта.

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