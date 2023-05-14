Нападающий Ювентуса Душан Влахович может покинуть не только команду, но и сменить чемпионат.

"Бьянконери" сейчас занимают второе место в турнирной таблице Серии А. Однако, Ювентус еще рискует потерять очки из-за дела о мошенничестве.

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Как сообщает Football Italia, если "Старая Сеньора" не попадет в Лигу чемпионов, то руководство рассмотрит возможность продажи Душана Влаховича летом. Ювентус оценивает своего нападающего в 60-70 миллионов евро. Считается, что серб недоволен количеством игрового времени и может принять решение покинуть команду. Интерес к нападающему проявляют Челси, Манчестер Юнайтед, Бавария и Ньюкасл.

В текущем сезоне Душан Влахович отыграл за Ювентус в 39 матчах. В его активе 13 голов и четыре результативных передачи.

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