Сане вернулся к тренировкам в общей группе – игрок травмировался еще в начале сезона

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане все ближе к полноценной реабилитации после тяжелой травмы.

Лерой Сане впервые за долгое время провел тренировку в общей группе Манчестер Сити, сообщает официальный твиттер "горожан".

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Отметим, что в последний раз немец тренировался вместе со всей командой впервые с августа 2019 года.

Напомним, Лерой получил тяжелую травму еще 4 августа в поединке против Ливерпуля, и с тех пор находится в лазарете.

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