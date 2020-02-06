Моуринью попытается переманить у Фонсеки таланта Серии А

Сборная Украины — 12:15 325
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Шовковский мог покинуть сборную Украины из-за предложения Офиса Зеленского, – СМИ
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"Наступного дня настає кінець світу" – Еріксен про фіаско у фіналі ЛЧ, відхід з Тоттенхема і пораду Моурінью щодо ІнтераИталия — 12:00 242
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Швед выбыл из заявки Селтика на плей-офф Лиги Европы – тренер объяснил суровый приговор для украинцаЛига Европы — 09:25 870
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Шахтер – Сеннерюск: пробуждение Тайсона, активный Марлос, примитивный Болбат и оборона, которую страшно показать БенфикеУкраина — 5 фев 817
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