Моуринью попытается переманить у Фонсеки таланта Серии А

Несмотря на закрытие трансферного окна, Жозе Моуринью продолжает строить трансферную стратегию Тоттенхэма.

Тоттенхэм рассмотрит вариант с подписанием вингера Ромы Дженгиза Ундера, сообщает Gunes.

Фонсека оформил трансфер очередного испанца

Наставник "шпор" Жозе Моуринью лично попросил руководство лондонского клуба приобрести подопечного Паулу Фонсеки. По информации издания, трансфер 22-летнего турка возможен только при попадании Тоттенхэма в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Серии А Ундер провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами.

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