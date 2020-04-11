Ювентус имеет три звездные альтернативы в случае провала с трансфером Погба

Ювентус готовит запасные варианты, если переговоры с Манчестер Юнайтед по Полю Погба закончатся неудачно.

Туринский гранд следит за тремя звездными хавбеками Серии А, информирует CalcioMercato.

Ювентус и Манчестер Юнайтед поборются за звезду Реала

Приоритетом Ювентуса остается Погба, но действующие чемпионы Италии понимают, что француз больше склоняется к переходу в Реал. "Старая синьора" готова переключиться на игроков с внутреннего рынка. Называются три кандидата – Сергей Милинкович-Савич (Лацио), Сандро Тонали (Брешия) и Гаэтано Кастровилли (Фиорентина).

Напомним, прошлым летом Ювентус усилил линию полузащиты сразу двумя игроками, подписав Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо.

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