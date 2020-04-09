Ювентус и Манчестер Юнайтед поборются за звезду Реала

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес летом может оказаться в другом чемпионате.

Главными претендентами на 28-летнего колумбийца является туринский Ювентус и Манчестер Юнайтед, сообщает AS.

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Ожидается, что сумма трансфера составит около 50 млн евро. Также на звездного хавбека Реала претендуют Эвертон, Наполи, Челси, Вулверхэмптон и Арсенал.

К слову, в сезоне 2019/20 Хамес провел за Реал лишь 7 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол.

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