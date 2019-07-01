Ювентус и Рома обменялись защитниками – трансфер Исмаили в Рим вызывает сомнения

Столичная Рома обменяла левого защитника Луку Пеллегрини на фулбэка туринского Ювентуса Леонардо Спинаццолу с доплатой.

Римляне и туринцы завершили обмен своими резервистами. Об этом отчитались официальные сайты обоих клубов.

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Спинаццола стоил Роме 29,5 млн евро и подписал контракт на 4 года. В то же время Юве за Пеллегрини "заплатил" 22 млн евро и заключил соглашение на аналогичный срок.

В сезоне 2018/19 Спинаццола провел лишь 12 матчей во всех турнирах за "Старую синьору". Лука Пеллегрини вообще провел чемпионат в аренде за Кальяри – 12 поединков в Серии А.

Подписание левого фулбэка Ромой ставит под вопрос возможность трансфера в Вечный город звезды донецкого Шахтера Исмаили. Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека лично хочет видеть бразильца в Роме.

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