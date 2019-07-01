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Ювентус і Рома обмінялися захисниками – трансфер Ісмаїлі в Рим викликає сумніви

09:55 2091 Читать на русском
Ювентус і Рома обмінялися захисниками – трансфер Ісмаїлі в Рим викликає сумніви
Леонардо Спінаццола / фото із соцмереж

Столична Рома обміняла лівого захисника Луку Пеллегріні на фулбека туринського Ювентуса Леонардо Спінаццолу з доплатою.

Римляни та туринці завершили обмін своїми резервістами. Про це звітують офіційні сайти обох клубів.

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Спінаццола коштував Ромі 29,5 млн євро та підписав контракт на 4 роки. Натомість Юве за Пеллегріні "заплатив" 22 млн євро й уклав угоду на аналогічний термін.

У сезоні 2018/19 Спінаццола провів лише 12 матчів у всіх турнірах за "Стару синьйору". Лука Пеллегріні взагалі провів чемпіонат в оренді за Кальярі – 12 поєдинків.

Підписання лівого фулбека Ромою ставить під питання можливість трансферу до Вічного міста зірки донецького Шахтаря Ісмаїлі. Раніше повідомлялося, що Паулу Фонсека особисто хоче бачити бразильця в Ромі.

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