Рабьо проходит медосмотр в Ювентусе – француз уже прибыл в Турин

Французский полузащитник Адриен Рабьо находится в шаге от перехода в Ювентус.

Самолет Рабьо сегодня вечером, 30 июня, приземлился в аэропорту Козелле (Турин), сообщает пресс-служба Ювентуса.

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Ожидается, что 24-летний полузащитник пройдет медосмотр и подпишет личный контракт со "старой синьорой".

Ранее сообщалось, что Рабьо может получить 10 млн евро подъемных за переход, а также иметь зарплату в размере 7 млн ​​в евровалюте в год.

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Напомним, контракт полузащитника с ПСЖ действует до конца июня этого года. Ранее хавбек был отстранен от тренировок с главной командой из-за нежелания продлевать соглашение.