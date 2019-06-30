toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Рабьо проходит медосмотр в Ювентусе – француз уже прибыл в Турин

20:25 109 Читати українською
Рабьо проходит медосмотр в Ювентусе – француз уже прибыл в Турин
Адриен Рабьо / фото: ФК Ювентус

Французский полузащитник Адриен Рабьо находится в шаге от перехода в Ювентус.

Самолет Рабьо сегодня вечером, 30 июня, приземлился в аэропорту Козелле (Турин), сообщает пресс-служба Ювентуса.

Барселона должна выплатить компенсацию Рабьо за неподписание контракта

Ожидается, что 24-летний полузащитник пройдет медосмотр и подпишет личный контракт со "старой синьорой".

Ранее сообщалось, что Рабьо может получить 10 млн евро подъемных за переход, а также иметь зарплату в размере 7 млн ​​в евровалюте в год.

Погана матуся: Веронік Рабйо не боїться воювати з ПСЖ та нахабно шантажує Барселону

Напомним, контракт полузащитника с ПСЖ действует до конца июня этого года. Ранее хавбек был отстранен от тренировок с главной командой из-за нежелания продлевать соглашение.

blog_ava
Матар не перейдет в Динамо – известна причина
12:50
885
Теги
Трансферы Адриен Рабьо Адриен Рабьо Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Италия Главное Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Зидан надеется на уход Наваса из Реала
    Іспанія — 13:42288 Зидан надеется на уход Наваса из Реала
66
дн
:
21
час
:
14
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук