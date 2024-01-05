Португалец точно окажется в Серии А. Для этого уже готовы два сценария. Джало договорился о переходе в Интер на правах свободного агента по завершении сезона, но бумаги пока не подписывал.

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По информации GdS, Ювентус хочет сорвать планы своего конкурента в борьбе за Скудетто. Туринцы хотят подписать 23-летнего центрбека уже в январе. "Старая синьора" уже договорилась о трансфере с Лиллем (за 2 млн евро + бонусы). Осталось убедить игрока не переходить в Интер.

Интересно, что у Тьягу Джало уже есть опыт выступлений в Италии. Он провел полгода в молодежной команде Милана, откуда и перебрался в Лилль летом 2019 года. Французский клуб – единственный, за который 23-летний португалец играл на профессиональном уровне.

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