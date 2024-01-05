Португалець точно опиниться в Серії А. Для цього вже готові два сценарії. Джало домовився про перехід в Інтер на правах вільного агента по завершенні сезону, але паперів поки не підписував.

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За інформацією GdS, Ювентус хоче зірвати плани свого конкурента в боротьбі за Скудетто. Туринці прагнуть підписати 23-річного центрбека вже в січні. "Стара синьйора" вже домовилася про трансфер з Ліллем (за 2 млн євро + бонуси). Залишилося переконати гравця не переходити в Інтер.

Цікаво, що Тьягу Джало вже має досвід виступів в Італії. Він пів року провів у молодіжній команді Мілана, звідки й перебрався в Лілль влітку 2019 року. Французький клуб – наразі єдиний, за який 23-річний португалець грав на професійному рівні.

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