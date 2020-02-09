Рэмзи хочет покинуть Ювентус – игрок разочарован количеством игрового времени

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи может покинуть клуб уже через год после своего трансфера в "бьянконери".

Ремзи недоволен количеством игрового времени в Ювентусе и хочет покинуть клуб, информируетTuttosport.

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Во вчерашнем матче Серии А против Вероны (1:2) Рэмзи вышел на замену на 72-й минуте, а в двух предыдущих играх против Фиорентины (3:0) и Наполи (1:2), Аарон и вовсе не выходил на поле.

Добавляется, что в клубе недовольны физическими кондициями хавбека. Сообщается, что главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри хочет, чтобы Рэмзи вышел на пик своей формы к решающим матчам Лиги чемпионов, однако пока этого достичь не удается.

К слову, Ремзи провел 19 матчей в текущем сезоне за Ювентус, записав в свой актив 2 забитых мяча. Напомним, что валлиец стал игроком туринского клуба, перейдя из Арсенала, за который выступал с 2008 года с перерывами на аренды.

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