Ювентус готує повернення Погба – в угоду можуть включити одразу двох зірок

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може знову стати гравцем Ювентуса – туринці готують серйозну пропозицію.

Поль Погба може приєднатись до Ювентуса влітку, а в зворотньому напрямку вирушать Адріен Рабйо або Аарон Ремзі, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що до "червоних дияволів" перебереться лише один із гравців Ювентуса на додачу до фінансової компенсації за трансфер. Раніше агент Погба Міно Райола озвучив бажання француза повернутись до "Старої синьйори".

До слова, Ремзі і Рабйо приєдналися до Ювентуса влітку минулого року. З тих пір валлієць зіграв в 20 матчах Ювентуса у всіх турнірах, француз – в 21, проте так і не стали гравцями основи.

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