Туринцы стремятся существенно омолодить состав и бюджетно закрыть 4 позиции, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Группа ветеранов не получат новых контрактов и будут доступны на рынке – это Бонуччи, Данило, Алекс Сандро и Куадрадо. Также Ювентус надеется окончательно продать Закарию и Маккенни, выступающих в АПЧ на правах аренды. Часть вырученных средств туринцы потратят на усиление. В пироритете 4 позиции – защитник, центрхав, вингер и нападающий.

Напомним, сейчас Ювентус идет на второй строчке Серии А, но еще рискует получить 15 очков штрафа. Команда Аллегри также может выйти в ЛЧ через победу в ЛЕ, где первый матч полуфинала против Севильи завершился ничьей 1:1.

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