Лацио и Лечче в Риме открыли 35-й тур Серии А (2:2). Счет и обзор матча чемпионата Италии читайте на "Футбол 24".

Еще совсем недавно Лацио был главным преследователем Наполи, однако команда Маурицио Сарри забуксовала в решающий момент сезона. Потерпев три поражения в четырех последних турах, "орлы" опустились на третью позицию и вынуждены снова доказывать свое право на место в зоне Лиги чемпионов. Нынешний соперник подходил для того, чтобы прервать полосу неудач. Лечче борется за выживание в Серии А, оторвавшись от зоны вылета на 4 пункта.

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В старте Лацио снова вышел экс-хавбек Шахтера Маркос Антонио. Бразилец благодаря обстоятельствам получил свой шанс на финише чемпионата. Данило Катальди выбыл до конца сезона из-за травмы (врачи с существенным опозданием обнаружили достаточно серьезное повреждение), а Весино тоже продолжает лечение. Как следствие, в центре поля появился именно Маркос.

Лучшим моментом стартовой 15-минутки стал магический пас Луиса Альберто на Чиро Иммобиле, который капитан Лацио успешно испортил, отдав неточную передачу в центр штрафного. А на 21-й Фабио Мареска назначил пенальти в ворота хозяев за фол Хюсая против Блема. Одиннадцатиметровый на ровном месте, но Стрефецца простил Лацио, пробив мимо ворот!

Наказание за такое расточительство пришло на 34-й минуте. Сработала все та же связка Лацио – Луис Альберто вывел Иммобиле один на один с кипером, а капитан на этот раз не промахнулся. Игра шла явно не по сценарию хозяев, но подопечные Сарри использовали свой шанс. Одиннадцатый гол Иммобиле в чемпионате. Милинкович-Савич до перерыва мог удвоить преимущество "орлов", но Фальконе ногой остановил мяч.

Лечче отыгрался перед свистком на перерыв. Маркос Антонио не успел накрыть Удена, который с линии штрафной положил мяч в угол ворот. 1:1 после первого тайма на Олимпико.

Вторая половина игры началась с шока для "лациале". Стрефецца отчасти отправился за незабитый пенальти, отдав голевой пас на Удена. Вингер Лечче ударом в касание оформил дубль – у Проведеля не было шансов спасти. У хозяев было несколько моментов, чтобы спастись, но Лацио отыгрался только в добавленное время. Милинкович-Савич на 90+4-й минуте головой сравнял счет.

2:2 – Лацио таки избежал четвертого поражения в пяти последних матчах, хотя и ничья вряд ли устроила хозяев. Команда Сарри уже после этого тура рискует пропустить Интер на третье место и предоставила шанс Милану приблизиться на расстояние одного очка. Борьба за путевку в ЛЧ достигла апогея. Лечче оторвался от зоны вылета на 5 баллов.