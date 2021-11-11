Ювентус готов забрать юного подопечного Шевченко в январе, – СМИ
20:43 - Читати українською
Полузащитник Дженоа Николо Ровелла может заранее вернуться к Ювентусу, который владеет правами на игрока.
Ювентус остался поражен выступлениями 19-летнего Ровеллы и хотел бы заранее его вернуть, сообщает Calciomercato.
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Причиной является то, что Аллегри стремится усилить полузащиту "Старой синьоры" после неудачного старта сезона. Аренда Ровеллs в Дженоа рассчитана до лета 2022 года.
К слову, Ровелла отыграл в 13 матчах текущего сезона во всех соревнованиях, в которых отдал 4 результативных передачи.
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