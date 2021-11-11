Ювентус готовий забрати юного підопічного Шевченка у січні, – ЗМІ
20:40 - Читать на русском
Півзахисник Дженоа Ніколо Ровелла може завчасно повернутись до Ювентуса, який володіє правами на гравця.
Ювентус залишився вражений виступами 19-річного Ровелли та хотів би завчасно його повернути, інформує Calcio Mercato.
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Причиною є те, що Аллегрі прагне посилити півзахист "Старої синьйори" після невдалого старту сезону. Оренда Ровелли в Дженоа розрахована до літа 2022 року.
До слова, Ровелла відіграв у 13 матчах поточного сезону в усіх змаганнях, у яких віддав 4 результативні передачі.
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