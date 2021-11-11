Півзахисник Дженоа Ніколо Ровелла може завчасно повернутись до Ювентуса, який володіє правами на гравця.

Ювентус залишився вражений виступами 19-річного Ровелли та хотів би завчасно його повернути, інформує Calcio Mercato.

Шевченко відразу показав свої вимоги гравцям Дженоа – команда під подвійним навантаженням

Причиною є те, що Аллегрі прагне посилити півзахист "Старої синьйори" після невдалого старту сезону. Оренда Ровелли в Дженоа розрахована до літа 2022 року.

До слова, Ровелла відіграв у 13 матчах поточного сезону в усіх змаганнях, у яких віддав 4 результативні передачі.

Шевченко у Дженоа: з ким працюватиме екс-тренер збірної України та чого очікувати від нього в Серії А