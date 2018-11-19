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Ювентус готов продать Дибалу и Манджукича ради приобретения Мбаппе

18:02 113 Читати українською
Ювентус готов продать Дибалу и Манджукича ради приобретения Мбаппе
Килиан Мбаппе / AFP

"Бьянконери" готовы пожертвовать Дибалой и Манджукичем ради французского вундеркинда.

По информации Tuttosport, туринский клуб рассматривает возможность подписания форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Руководство Ювентуса стремится создать мощный атакующий дуэт Роналду-Мбаппе. Ради воплощения своих планов в жизнь "бьянконери" готовы продать сразу двух основных игроков – Марио Манджукича и Пауло Дибалу.

К слову, авторитетный портал Transfermarkt оценивает Килиана в 180 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи за 9 матчей. Сейчас француз является лучшим бомбардиром Лиги 1.

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