Ювентус готов продать Дибалу и Манджукича ради приобретения Мбаппе

"Бьянконери" готовы пожертвовать Дибалой и Манджукичем ради французского вундеркинда.
По информации Tuttosport, туринский клуб рассматривает возможность подписания форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
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Руководство Ювентуса стремится создать мощный атакующий дуэт Роналду-Мбаппе. Ради воплощения своих планов в жизнь "бьянконери" готовы продать сразу двух основных игроков – Марио Манджукича и Пауло Дибалу.
К слову, авторитетный портал Transfermarkt оценивает Килиана в 180 млн евро.
В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи за 9 матчей. Сейчас француз является лучшим бомбардиром Лиги 1.
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