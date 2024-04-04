В этом сезоне дортмундская Боруссия имеет шанс дойти до финала Лиги чемпионов – в третий раз за свою историю. Максимально близко к цели "желто-черные" добрались в 2013 году, но не остановили неудержимого Роббена из Баварии (1:2). Зато в мае 1997-го все было совсем иначе.

Как чемпион Германии-96, Боруссия стартовала в ЛЧ сразу с группового раунда. После жеребьевки стало понятно, что единственной интригой квартета В будет борьба Дортмунда с мадридским Атлетико за первую строчку, зато румынская Стяуа и польский Видзев исполнят роль статистов. Так и случилось: Боруссия обменялась с Атлети выездными победами (1:0 и 1:2), набрала 4 пункта с Видзевом (2:1, 2:2) и поиздевалась над Стяуа (3:0, 5:3).

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Поскольку групповой этап состоял тогда только из четырех квартетов (представьте себе!), плей-офф начинался сразу четвертьфиналом. Боруссия не заметила Осер выдающегося Ги Ру (3:1, 1:0), а в полуфинале всухую дожала МЮ (1:0, 1:0). Параллельным курсом, не менее убедительно расправляясь с соперниками, мчался Ювентус, действующий обладатель трофея. Пункт назначения – Мюнхен, Олимпиаштадион, 28 мая.

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Фаворитом финала, бесспорно, считались туринцы. Однако "шмели", надышавшись наэлектризованного родного немецкого воздуха, шокировали Юве дублем Карла-Хайнца Ридле еще в первом тайме. В тайме втором наступило время шедевров. Сперва молодой Дель Пьеро сократил отставание "Старой синьоры" изысканным ударом пяткой. Но Боруссии комфортный гандикап вернул Риккен – его роскошный "парашют" над головой Перуцци до сих пор вспоминают в различных ретронарезках.

Как сложилась судьба триумфаторов того вечера и где они сейчас?

Штефан Клос

Голкипер, 52 года

В его жизни было всего два клуба: Боруссия – до 1998-го, а затем – Глазго Рейнджерс. Переехав в Шотландию, Клос пополнил свою трофейную коллекцию четырьмя чемпионскими титулами, а также другими, престижными в стране Лохнесского чудовища, кубками. Вышел на пенсию в 36 лет, а в 2009-м внесен в Зал славы культового шотландского клуба. После окончания карьеры поселился с семьей в Швейцарии, где ведет тихую частную жизнь.

Матиас Заммер

Защитник / полузащитник, 56 лет

Капитан Боруссии был заодно самым звездным ее игроком. Еще бы – в 1996-м Заммер не только стал чемпионом Европы, но и получил "Золотой мяч". Уже через год после финала против Ювентуса он повесил бутсы на гвоздь. Заммеру на тот момент не исполнилось еще и 32, однако он решительно подался на тренерские курсы, чтобы в 2000-м возглавить родную команду. Болельщики со стажем прекрасно помнят, как его Боруссия поиздевалась над Шахтером в квалификации ЛЧ 2001/02. Привел "шмелей" к золоту Бундеслиги и финалу Кубка УЕФА. Впоследствии тренировал Штутгарт – еще одну родную для себя команду.

Пяти лет на "электрическом стуле" Матиасу хватило сполна. Далее он сосредоточился на функционерской деятельности в Немецком футбольном союзе, успешно работал спортивным директором Баварии. Весной 2016-го у легенды диагностировали нарушение кровообращения мозга, поэтому рабочий ритм пришлось значительно упростить. В последние годы Заммер исполнял обязанности советника руководства Боруссии Д. Женат, воспитал троих детей.

Юрген Колер

Защитник, 58 лет

Еще одна легенда Дортмунда и сборной Германии, чемпион Европы и мира. Выходил за Боруссию вплоть до 2002-го, когда завершил карьеру, имея почтенные для футбола 37 лет. Далее – традиционный маршрут от тренерства к административной работе. Колер возглавлял сборную Германии U-21, Дуйсбург и третьелиговый Ален, при этом отказался принять штурвал сборной Кот-д'Ивуара. В 2008-м его здоровье пошатнулось болезнью сердца. После гер Юрген занимал должность спортивного директора клуба Вальдхоф, параллельно тренируя несколько полулюбительских коллективов. Дважды женат. От первого брака имеет дочь, от второго – еще тройку детишек.

Мартин Кре

Защитник, 59 лет

Наименее известный персонаж среди участников финала ЛЧ-97 в составе Боруссии. На тот момент Кре было 32 года, в Дортмунде он фактически доигрывал. А прославился выступлениями за Бохум 80-х и Байер начала 90-х. Мартину даже присвоили статус мастера самого мощного удара в Бундеслиге – мяч развивал скорость до 137 километров в час. После завершения карьеры Кре стал специалистом компьютерной индустрии, а также входит в наблюдательный совет родного клуба Бохум.

Штефан Ройтер

Защитник / полузащитник, 57 лет

Разулся с бутс в 2004-м, после чего сделал неплохую административную карьеру. Начинал в Боруссии Д, продолжил в Мюнхен 1860. С 2012-го Ройтер занимает должность генерального менеджера Аугсбурга. Поэтому исторический дебют "фуггеров" в групповом раунде Лиги Европы 2015/16 – это и его огромная заслуга.

Йорг Хайнрих

Защитник / полузащитник, 54 года

После финала-97 Хайнрих провел за Боруссию еще один сезон, после чего переехал в Фиорентину эпохи Руя Кошты, Тольдо и Батистуты. В 2000-м вернулся в Дортмунд, также выступал за Кельн и берлинский Унион. Именно в столичном клубе получил должность спортивного директора. Что касается тренерских скиллов Йорга, то их хватило для того, чтобы возглавить клубы низших дивизионов – Ратенов, Луккенвальде и Фалькензе. Также Хайнрих работал помощником в тренерском штабе Петера Штегера – как раз в период, когда за Боруссию Д бегал Андрей Ярмоленко. А еще он выступает послом дортмундского гранда и руководит сетью магазинов спортивных товаров.

Пол Ламберт

Полузащитник, 54 года

На волне триумфа после финала ЛЧ шотландский хавбек перешел в Селтик, где провел еще восемь насыщенных лет. А тогда начал постепенное восхождение в качестве тренера – от скромных шотландских и английских клубов до уровня АПЛ. Наибольшим достижением Ламберта пока остается работа в Норвиче и Астон Вилле первой половины 2010-х. Впоследствии возглавлял Блэкберн, Вулвз, Сток Сити и Ипсвич. В течение последних трех лет находится на творческой паузе.

Паулу Соуза

Полузащитник, 53 года

После романа с Дортмундом португалец провел лишь один полноценный сезон в миланском Интере, а дальше больше мучился, чем играл (Парма, Панатинаикос, Эспаньол). Нечто похожее происходит и с его тренерской карьерой – нигде надолго не задерживается. Хотя два клуба – Маккаби Тель-Авив и Базель – таки привел к чемпионскому титулу. Также возглавлял Фиорентину, Бордо, Лестер и даже сборную Польши. Ездил в Китай и Бразилию. Пока последним клубом Соузы была Салернитана – спас ее от вылета в прошлом сезоне, но плохо стартовал в новой кампании, поэтому уже в октябре уступил руль Филиппо Индзаги.

Андреас Меллер

Полузащитник, 56 лет

Чемпион мира-90 – один из тех персонажей, которые после Дортмунда решились перейти к историческому врагу. В Шальке он провел еще три результативных сезона в начале 2000-х. Позже Меллер получил лицензию преподавателя футбола в Немецком спортивном университете Кельна, ездил на стажировку к Дешаму в Ювентус. Собственные эксперименты ставил на клубе Виктория Ашаффенбург с Оберлиги. А вот Кикерс Оффенбах так и не сумел вывести во вторую Бундеслигу. Через несколько лет Андреас вошел в штаб Бернда Шторка в сборной Венгрии, однако мадьяры пролетели мимо ЧМ-2018. До недавнего времени работал руководителем молодежной академии Айнтрахта Франкфурт. Меллер, как и Юрген Колер, женат во второй раз. От обоих браков у него аж пятеро ребятишек.

Карл-Хайнц Ридле

Нападающий, 58 лет

Автор дубля в ворота Ювентуса начал следующий сезон на Туманном Альбионе – 32-летнего ветерана подписал Ливерпуль. За два года Ридле оформил немного, каких-то 15 голов, и переехал доигрывать в Фулхэм, где забивал еще реже. После завершения карьеры форвард не стал мучить себя тренерскими пробами пера, а живет в собственное удовольствие. Открыл спортивную школу, владеет 4-звездочным отелем. Жена Габриэла родила ему троих детей, старший из которых – Алессандро – пошел по стопам отца. Правда, на Ридле-младшем природа хорошенько отдохнула. Сейчас ему 32, поэтому можно спокойно утверждать, что пиком карьеры были выступления за швейцарские Грассхоппер и Беллинцону.

Стефан Шапюиза

Нападающий, 54 года

Еще один киллер в бутсах той Боруссии. В течение восьми лет забил за Дортмунд 123 мяча во всех турнирах. А потом вернулся домой и продолжал феерить за Грассхоппер, Янг Бойз и Лозанну вплоть до 2006 года. В итоге Шапюиза даже признали лучшим швейцарским футболистом 50-летия. Сейчас работает на посту спортивного директора все того же Янг Бойз.

Михаэль Цорк

Полузащитник, 61 год

Это мы рассмотрели стартовую одиннадцатку Боруссии в том финале. Еще трое игроков выходили на замену. Ветеран Михаэль Цорк получил своих несколько минут славы, появившись на 89-й вместо Меллера. Пожалуй, его бы выпустили даже на костылях – с чувством уважения и благодарности. Это был шестнадцатый сезон хавбека в желто-черной футболке. А после финала в Мюнхене Цорк проведет еще и семнадцатый. Забил 159 голов во всех турнирах – живая легенда! Начиная с 2005-го он занимал должность спортивного директора Боруссии – вплоть до лета 2022-го. Теперь отдыхает – заслужил, как никто.

Хайко Херрлих

Нападающий, 52 года

Херрлих вышел на 67-й минуте вместо Ридле. В Боруссии, где провел восемь сезонов, он никогда не был железобетонным игроком основы, но в рамках замены или ротации свое дело выполнял исправно, забивая по 6-7, а то и 9-12 мячей за сезон. С 2005-го – на тренерских должностях. Возглавлял сборные Германии U-17 (бронза ЧМ) и U-19, Бохум, Унтерхахинг, Ян Регенсбург. В 2017-м Херрлиху выпал шанс едва ли не всей жизни – ему доверили Байер. Однако вскоре уволили за слабую результативность и такие же неутешительные результаты. Не задержался он и в Аугсбурге. Сейчас находится без команды. Решится ли попробовать еще раз?

Ларс Риккен

Полузащитник, 47 лет

А вот и главный джокер Боруссии! Появившись против Юве на 70-й минуте вместо Шапюиза, Риккен уже через 16 секунд установил окончательный счет – 3:1. Этот гол до сих пор остается самым быстрым в истории финалов ЛЧ от игрока, вышедшего на замену. Стоит сказать, что всю карьеру (с 1993 по 2007 год) Ларс провел в Дортмунде. Забивал Шахтеру, кстати, в упомянутом выше августовском противостоянии квалификации ЛЧ 2001-го.

Вне поля Риккен оказался незаурядной личностью. Поет и играет на гитаре, знает наизусть все песни группы Metallica, выпустил собственный музыкальный альбом. Имеет тренерскую лицензию, но на хлеб зарабатывает, консультируя футболистов, попавших в сложные юридические коллизии. Также работал экспертом на телевидении, где подцепил свою первую жену – телеведущую. Правда, через три года развелся с ней. Женат во второй раз.

Оттмар Хитцфельд

Главный тренер, 75 лет

Объективно – один из лучших тренеров мира 90-2000-х. В финал ЛЧ он выходил трижды. И если в Боруссии трофей покорился с первого раза, то с Баварией было сложнее – эпическое поражение от МЮ в 1999-м и не менее эпическая победа над Валенсией в 2001-м. Вишенкой на торте тренерской карьеры Хитцфельда стала работа с нечужой для него сборной Швейцарии, которую вывел на ЧМ-2010 и прибил там Испанию. Первого июля 2014-го гер Оттмар объявил об окончательном уходе на пенсию. "Победа – это еще не все, но без нее все остальное не имеет значения", – любит повторять он.

Отказал Реалу, проходил Динамо и достиг вершин с Дортмундом – гер Отто и его успех 1997-го