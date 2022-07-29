"Сине-гранатовые" продолжают искать вариант, который устроит и клуб, и хавбека сборной Нидерландов.

Де Йонг по-прежнему не собирается покидать Барселону ради Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" – единственный реальный претендент на 25-летнего нидерландца, которого каталонцы хотят продать, но Фрэнки считает вариант с манкунианцами бесперспективным.

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План Барсы неизменен – клуб настроен получить деньги за игрока и сэкономить на его зарплате, чтобы зарегистрировать новичков. Каталонцы ради высвобождения средств готовы отдать де Йонга в аренду, ведь нидерландец категорически не согласен снова уменьшать зарплату.

Поэтому вполне возможно, что сезон 2022/23 полузащитник проведет на правах аренды в Челси или Баварии, ранее проявлявших интерес к игроку. Об этом сообщает Sport.es.

Контракт де Йонга с Барсой действует еще 4 года. Летом 2019 года Аякс получил за него 86 млн евро. С этого времени Фрэнки сыграл за каталонцев 138 матчей (13 голов, 17 ассистов) и выиграл Кубок Испании.

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