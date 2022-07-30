Ювентус готовий підписати вередливу зірку Барси лише за складною схемою – каталонці отримають гроші через рік
Ювентус чекає від Барси поступок, щоб домовитися про перехід нападника Мемфіса Депая.
Цього літа туринці не можуть дозволити собі повноцінний викуп нідерландця, інформує Sport.es.
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Контракт Депая з Барселоною завершується через рік, тому каталонці не можуть зволікати. Клуби ведуть переговори щодо компромісного варіанту. Барселона повинна продовжити Депая на додатковий рік і відпустити в Ювентус на правах оренди з пунктом про обов'язковий викуп. "Кулес" отримають бажані 20 млн євро, але вже наступного літа.
Щоправда, є проблема з бажаннями самого Депая. Рік тому нідерландець пішов на великі поступки задля переїзду на Камп Ноу і не хоче так просто покидати клуб. Втім, зараз Барса має достатньо варіантів у атаці, тому сподівалася покращити своє фінансове становище, продавши Мемфіса.
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