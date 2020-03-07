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Ювентус готов переманить Зидана летом, – СМИ

09:33 101 Читати українською
Ювентус готов переманить Зидана летом, – СМИ
Зинедин Зидан / EFE

Руководство туринского Ювентуса заинтересовано в приглашении наставника мадридского Реала Зинедина Зидана на должность главного тренера команды.

Боссы "Старой синьоры" готовы платить французскому специалисту 7 млн фунтов в год, утверждает Daily Mail.

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Зидан готов рассмотреть предложение туринцев, поскольку не ладит с частью игроков Реала. Однако, тренер имеет равные отношения с президентом мадридцев Флорентино Пересом. С другой стороны, Зидан не в восторге от идеи, чтобы Ювентус выплатил "сливочным" неустойку за досрочный разрыв контракта. У француза есть действующее до 2022 года соглашение с Реалом.

В Турине считают приглашение Зинедина Зидана удачным ходом, в том числе и маркетинговым. Обладатель "Золотого мяча-1998" защищал цвета туринцев в годы игровой карьеры, а его тренерские достижения могут помочь подписать игроков мирового класса.

К слову, в коллекции трофеев Зидана-тренера титул чемпиона Испании, 2 Суперкубка Испании, 3 кубка Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 кубка Клубного чемпионата мира.

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Теги
Италия Реал Мадрид Реал Мадрид Ювентус Ювентус Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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