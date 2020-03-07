Ювентус готовий переманити Зідана влітку, – ЗМІ

Керівництво туринського Ювентуса зацікавлене в запрошенні керманича мадридського Реала Зінедіна Зідана на посаду головного тренера команди.

Боси "Старої синьйори" готові платити французькому фахівцю 7 млн фунтів на рік, стверджує Daily Mail.

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Зідан готовий розглянути пропозицію туринців, оскільки не ладнає з частиною гравців Реала. Проте, тренер має рівні взаємини з президентом мадридців Флорентіно Пересом. З іншого боку, Зідан не в захваті від ідеї, щоб Ювентус виплатив "вершковим" неустойку за достроковий розрив контракту. Француз має чинну до 2022 року угоду з Реалом.

У Турині вважають запрошення Зінедіна Зідана вдалим ходом, зокрема, і маркетинговим. Володар "Золотого м'яча-1998" захищав кольори туринців в роки ігрової кар'єри, а його тренерські здобутки можуть допомогти підписати гравців світового класу.

До слова, в колекції трофеїв Зідана-тренера титул чемпіона Іспанії, 2 Суперкубка Іспанії, 3 кубка Ліги чемпіонів, 2 Суперкубка УЄФА та 2 кубки Клубного чемпіонату світу.

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