Реал летом может уволить Зидана – "сливочные" уже контактировали с представителями нового тренера

На тренерском мостике королевского клуба уже летом возможны кардинальные изменения.

Лидер чемпионата Испании – мадридский Реал – летом может сменить главного тренера, сообщает издание The Independent. Руководство "галактикос" разозлило поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2). Кроме того, продолжают распространяться слухи о напряженных отношениях коуча с опытными игроками команды. Отношения с президентом клуба Флорентино Пересом также оставляют желать лучшего.

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Как следствие, в клубе рассматривают возможность освежить тренерский мостик и одним из кандидатов на замену Зидану является Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший лондонский Тоттенхэм. Боссы Реала попросили представителей Почеттино сообщать им обо всех новостях, касающихся трудоустройства аргентинского специалиста.

Напомним, Зидан возглавил Реал в 2016 году и, выиграв с командой три Лиги чемпионов подряд, покинул клуб. В марте 2019 года он вернулся к работе с "галактикос".

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