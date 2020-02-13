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Ювентус готов отказаться от трансфера Погба ради хавбека Баварии

16:08 106 Читати українською
Ювентус готов отказаться от трансфера Погба ради хавбека Баварии
Корентен Толиссо / beIN Sports

Итальянский гранд летом попытается приобрести хавбека Баварии и сборной Франции Корентена Толиссо, которого мюнхенский клуб планирует выставить на трансфер.

Бавария хочет продать французского хавбека, чтобы получить ресурсы для обновления состава. Первым претендентом на 25-летнего футболиста стал Ювентус, информирует Calciomercato.

Бавария настроена продать чемпиона мира ради новых трансферов

Туринцы были заинтересованы в приобретении француза еще в 2017 году – до того, как Лион продал его в Баварию за 41,5 млн евро. Учитывая новые обстоятельства, руководство "старой синьоры" склоняется к подписанию Толиссо, а не его соотечественника Поля Погба, который обойдется клубу в значительно большую сумму.

Отметим, что в текущем сезоне Толиссо сыграл 9 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Также в его активе 5 матчей в Лиге чемпионов.

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