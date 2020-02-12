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Бавария настроена продать чемпиона мира ради новых трансферов

15:11 5 Читати українською
Бавария настроена продать чемпиона мира ради новых трансферов
Корентен Толиссо / фото из соцсетей

Полузащитник Баварии Корентен Толиссо, вероятнее всего, покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Мюнхенский клуб принял решение расстаться с французом в летнее трансферное окно, чтобы заработать деньги для покупки новых футболистов. Более того, Корентен возглавляет список потенциальных продаж Баварии, утверждает Bild.

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Добавим, что Толиссо защищает цвета немецкого клуба с 2017 года. Ранее он выступал за Лион, воспитанником которого является. Сумма трансфера игрока в Баварию составила 41,5 млн евро.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 1 гол. Отметим, что Толиссо в составе сборной Франции стал триумфатором ЧМ-2018.

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Трансферы Трансферы Баварии Корентен Толиссо Корентен Толиссо Бавария Бавария Германия
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