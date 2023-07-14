Многие игроки Ювентуса не входят в планы Аллегри и могут уйти из команды этим летом, сообщает Николо Скира.

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Среди них: Леонардо Бонуччи, Томмазо Барбьери, Лука Пеллегрини, Джанлука Фработта, Артур, Энцо Барренечеа, Вестон Маккенни, Ханс Николуззи Кавилья, Филиппо Раноккия, Алессандро Серсанти, Денис Закария, Маттиас Суле и Марко Пьяца.

Ранее сообщалось, что Бонуччи, Маккенни, Артур и Денис Закария будут тренироваться отдельно от первой команды и не отправятся в турне по США.

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