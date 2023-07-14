Чимало гравців Ювентуса не входять у плани Аллегрі та можуть піти з команди цього літа, повідомляє Ніколо Скіра.

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Серед них: Леонардо Бонуччі, Томмазо Барб'єрі, Лука Пеллегріні, Джанлука Фработта, Артур, Енцо Барренечеа, Вестон Маккенні, Ханс Ніколуззі Кавілья, Філіппо Раноккія, Алессандро Серсанті, Деніс Закарія, Маттіас Суле та Марко П'яца.

Раніше повідомлялось, що Бонуччі, Маккенні, Артур і Деніс Закарія будуть тренуватись окремо від першої команди та не вирушать в турне по США.

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