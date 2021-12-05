Ювентус принимает Дженоа в 16-м туре Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ювентус – Дженоа стартовал в 21.45 по Киеву. Прямая трансляция – на MEGOGO, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24". Андрей Шевченко проводит свой 4-й матч в должности главного тренера грифонов". В предыдущих поединках генуэзцы проиграли Роме (0:2) и Милану (0:3), а также сыграли вничью с Удинезе (0:0).

После 15 туров чемпионата Италии Дженоа набрала 10 очков и занимает 18 место, находясь в зоне вылета. Ювентус на 8-й позиции – 24 пункта.

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Экс-тренеру сборной Украины не позавидуешь – мало того, что турнирное положение оставляет желать лучшего, да еще и кадровая ситуация далека от оптимальной. Шевченко не может рассчитывать на ряд важных футболистов – Кришито, Максимович, Ровелла, Кайседо, Стураро и Дестро находятся в лазарете. Буквально за несколько часов до матча из-за лихорадки вылетел и Милан Бадель – таким образом, Шевченко потерял всех основных исполнителей в центре поля.

Стартовые составы

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Кьеллини, Де Лигт, Пеллегрини – Локателли, Бентанкур, Кулусевски – Дибала, Бернардески – Мората.

Дженоа: Сиригу – Бираски, Бани, Васкес – Камбясо, Туре, Эрнани, Бехрами, Гильоне – Экубан, Бьянки.