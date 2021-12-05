Ювентус приймає Дженоа в 16-му турі Серії А. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ювентус – Дженоа стартував о 21:45 за Києвом. Пряма трансляція – на MEGOGO, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24". Андрій Шевченко проводить свій 4-й матч на посаді головного тренера грифонів". У попередніх поєдинках генуезці програли Ромі (0:2) і Мілану (0:3), а також зіграли внічию з Удінезе (0:0).

Після 15-ти турів чемпіонату Італії Дженоа набрала 10 очок і посідає 18 місце, перебуваючи в зоні вильоту. Ювентус на 8-й позиції – 24 пункти.

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Екс-тренеру збірної України не позаздриш – мало того, що турнірне становище залишає бажати кращого, так ще й кадрова ситуація далека від оптимальної. Шевченко не може розраховувати на низку важливих футболістів – Крішіто, Максімовіч, Ровелла, Кайседо, Стураро та Дестро перебувають у лазареті. Буквально за кілька годин до матчу через лихоманку вилетів і Мілан Бадель – таким чином, Шевченко втратив всіх основних виконавців у центрі поля.

Стартові склади

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, К'єлліні, Де Лігт, Пеллегріні – Локателлі, Бентанкур, Кулусевскі – Дибала, Бернардескі – Мората.

Дженоа: Сірігу – Біраскі, Бані, Васкес – Камб'ясо, Туре, Ернані, Бехрамі, Гільйоне – Екубан, Б'янкі.