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Ювентус договорился с Милинковичем-Савичем, – Ди Марцио

21 мая 21:45 173 Читати українською
Ювентус договорился с Милинковичем-Савичем, – Ди Марцио
Сергей Милинкович-Савич / Reuters

Туринский Ювентус интересуется звездой Лацио Сергеем Милинковичем-Савичем.

Чемпион Италии хочет усилить состав полузащитником римлян, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Роналду и Мендеш давят на Ювентус, чтобы команду возглавил Моуринью

Руководство «бьянконери» уже достигло устной договоренности с игроком сборной Сербии. Теперь Ювентус должен согласовать детали трансфера с Лацио. Прошлым летом президент римской команды Клаудио Лотито требовал за серба более 100 млн евро.

Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус

Ранее СМИ сватали в Ювентус Симоне Индзаги, который сейчас тренирует Милинковича-Савича в Лацио.

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Трансферы Италия Трансферы Ювентуса Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич
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