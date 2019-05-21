Ювентус договорился с Милинковичем-Савичем, – Ди Марцио

Туринский Ювентус интересуется звездой Лацио Сергеем Милинковичем-Савичем.

Чемпион Италии хочет усилить состав полузащитником римлян, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Роналду и Мендеш давят на Ювентус, чтобы команду возглавил Моуринью

Руководство «бьянконери» уже достигло устной договоренности с игроком сборной Сербии. Теперь Ювентус должен согласовать детали трансфера с Лацио. Прошлым летом президент римской команды Клаудио Лотито требовал за серба более 100 млн евро.

Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус

Ранее СМИ сватали в Ювентус Симоне Индзаги, который сейчас тренирует Милинковича-Савича в Лацио.