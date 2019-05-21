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Ювентус домовився з Мілінковічем-Савічем, – Ді Марціо

21 травня 21:45 982 Читать на русском
Ювентус домовився з Мілінковічем-Савічем, – Ді Марціо
Сергєй Мілінковіч-Савіч / Reuters

Туринський Ювентус цікавиться зіркою Лаціо Сергєєм Мілінковічем-Савічем.

Чемпіон Італії хоче підсилити склад півзахисником римлян, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Роналду та Мендеш тиснуть на Ювентус, аби команду очолив Моурінью

Керівництво «бьянконері» вже досягло усної домовленості з гравцем збірної Сербії. Тепер Ювентус повинен узгодити деталі трансферу з Лаціо. Минулого літа президент римської команди Клаудіо Лотіто вимагав за серба понад 100 мільйонів євро.

Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус

Раніше ЗМІ сватали в Ювентус Сімоне Індзагі, який наразі тренує Мілінковіча-Савіча в Лаціо.

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Трансфери Італія Трансфери Ювентуса Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч
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