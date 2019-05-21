Ювентус домовився з Мілінковічем-Савічем, – Ді Марціо

Туринський Ювентус цікавиться зіркою Лаціо Сергєєм Мілінковічем-Савічем.

Чемпіон Італії хоче підсилити склад півзахисником римлян, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Роналду та Мендеш тиснуть на Ювентус, аби команду очолив Моурінью

Керівництво «бьянконері» вже досягло усної домовленості з гравцем збірної Сербії. Тепер Ювентус повинен узгодити деталі трансферу з Лаціо. Минулого літа президент римської команди Клаудіо Лотіто вимагав за серба понад 100 мільйонів євро.

Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус

Раніше ЗМІ сватали в Ювентус Сімоне Індзагі, який наразі тренує Мілінковіча-Савіча в Лаціо.