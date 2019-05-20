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Роналду и Мендеш давят на Ювентус, чтобы команду возглавил Моуринью

20 мая 16:50 233 Читати українською
Роналду и Мендеш давят на Ювентус, чтобы команду возглавил Моуринью
Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Жозе Моуринью может возглавить туринский Ювентус из-за влияния Криштиану Роналду и Жорже Мендеша.

Недавно главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри официально сообщил, что покинет тренерский мостик команды после окончания текущего сезона.

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Португальский нападающий "бьянконери" Криштиану Роналду и известный агент Жорже Мендеш лоббируют своего кандидата на пост наставника команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Португальцы хотят, чтобы новым тренером стал их соотечественник и клиент Мендеша Жозе Моуринью. Напомним, "особенный" покинул Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года и с тех пор находится без работы.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Жозе Моуринью Жозе Моуринью Жорже Мендеш
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