Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги может продолжить карьеру в Ювентусе.

На прошлой неделе спортивный директор туринцев Фабио Паратичи встречался с 43-летним тренером, и тот дал согласие на назначение в Ювентус, передает Sky Sport Italia.

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Контракт Индзаги с римским клубом рассчитан до 2020 года. В этом сезоне Лацио выиграл Кубок Италии и за тур до конца чемпионата серии А занимает восьмое место.

Кроме того, Ювентус рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри, которого Челси собирается уволить, назначив вместо него главного тренера Дерби Фрэнка Лэмпарда.

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