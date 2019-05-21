toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус

21 мая 12:27 319 Читати українською
Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус
Симоне Индзаги / EuropaCalcio

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги может продолжить карьеру в Ювентусе.

На прошлой неделе спортивный директор туринцев Фабио Паратичи встречался с 43-летним тренером, и тот дал согласие на назначение в Ювентус, передает Sky Sport Italia.

Ювентус официально объявил об уходе Аллегри

Контракт Индзаги с римским клубом рассчитан до 2020 года. В этом сезоне Лацио выиграл Кубок Италии и за тур до конца чемпионата серии А занимает восьмое место.

Кроме того, Ювентус рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри, которого Челси собирается уволить, назначив вместо него главного тренера Дерби Фрэнка Лэмпарда.

Ювентус: 5 неприкасаемых, 3 звезды на продажу и смена тренера - Аллегри может сорвать джек-пот из-за ЛЧ

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
364
Теги
Италия Ювентус Ювентус Лацио Лацио Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
25
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук