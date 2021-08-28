Нападающий Эвертона Мойзе Кин в ближайшее время вернется в Ювентус.

Мойзе Кин переберется из Эвертона в Ювентус до конца текущего трансферного окна на правах аренды, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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В контракт включена обязательная опция выкупа, которая активируется при определенных условиях. "Старая синьора" сможет выкупить нападающего за 20 млн евро, а сам Мойзе уже завтра должен пройти медицинский осмотр и стать игроком Юве.

К слову, прошлый сезон Кин провел в составе ПСЖ, где отыграл 41 матч и записал в свой актив 17 голов и 1 ассист. Интересно, что Мойзе является воспитанником Ювентуса и перебрался в Эвертон за 25 млн фунтов стерлингов в 2019 году.

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