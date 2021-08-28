Мойзе Кін перебереться з Евертона до Ювентуса до кінця поточного трансферного вікна на правах оренди, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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В контракт включена опція обов'язкова опція викупу, яка активується за певних умов. "Стара синьйора" зможе викупити нападника за 20 млн євро, а сам Мойзе вже завтра має пройти медичний огляд та стати гравцем Юве.

До слова, минулий сезон Кін провів у складі ПСЖ, де провів 41 матч та записав до свого активу 17 голів та 1 асист. Цікаво, що Мойзе є вихованцем Ювентуса та перебрався в Евертон за 25 млн фунтів стерлінгів у 2019 році.

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