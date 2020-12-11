Итальянская федерация футбола (FIGC) пересмотрела свое решение по форварду Юве Альваро Морате.

После апелляции Ювентуса FIGC сократила диквалификацию нападающего туринцев Альваро Мораты до одного матча, сообщает Football Italia.

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Первоначально из-за конфликта с арбитром во время встречи с Беневенто (1:1) 28-летний испанец получил бан на два поединка. Также Альваро обязан выплатить 8 тысяч евро штрафа.

Свое наказание Мората уже отбыл, поэтому Пирло сможет рассчитывать на своего форварда в ближайшем поединке Серии А против Дженоа.

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