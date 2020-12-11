Ювентус досяг пом'якшення вироку Мораті за неповагу до арбітра
21:37 - Читать на русском
Італійська федерація футболу (FIGC) переглянула своє рішення щодо форварда Юве Альваро Морати.
Альваро Мората 21’
21’ Альваро Мората
Після апеляції Ювентуса FIGC скоротила дикваліфікацію нападника туринців Альваро Морати до одного матчу, повідомляє Football Italia.
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Першочергово за конфлікт з арбітром під час зустрічі з Беневенто (1:1) 28-річний іспанець отримав бан на два поєдинки. Також Альваро зобов'язаний виплатити 8 тисяч євро штрафу.
Своє покарання Мората вже відбув, тому Пірло зможе розраховувати на свого форварда у найближчому двобої Серії А проти Дженоа.
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