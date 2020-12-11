Після апеляції Ювентуса FIGC скоротила дикваліфікацію нападника туринців Альваро Морати до одного матчу, повідомляє Football Italia.

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Першочергово за конфлікт з арбітром під час зустрічі з Беневенто (1:1) 28-річний іспанець отримав бан на два поєдинки. Також Альваро зобов'язаний виплатити 8 тисяч євро штрафу.

Своє покарання Мората вже відбув, тому Пірло зможе розраховувати на свого форварда у найближчому двобої Серії А проти Дженоа.

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