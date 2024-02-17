Не самый очевидный факт, но встречались соседи в турнирной таблице. Оба проиграли предыдущий матч командам из зоны Лиги чемпионов. Неделю назад Наполи минимально уступил Милану, а Дженоа потерпела разгром от Аталанты. Руслан Малиновский был единственным, кто забил в ворота бергамасков, но сегодня Альберто Джилардино оставил нашего земляка на скамейке запасных.

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Если наставник "грифонов" принял такое решение сознательно, то Вальтеру Мадзарри пришлось играть без главной звезды. Виктор Осимхен вернулся с Кубка африканских наций с травмой. Джовани Симеоне дает объем, но не совсем те же опции. Наполи сбился на банальщину – много навесов, которые почти не доходили до адресата. Лучший момент первого тайма был у Ангисса. С ударом камерунца справился голкипер.

Словом, хозяева владели преимуществом, хоть и не значительным. Впрочем, Дженоа уже не раз демонстрировала чудеса эффективности. В начале второй половины генуэзцы провели блестящую атаку, которую точным ударом завершил Френдруп. Наполи нужно было идти вперед. Гости не сильно мешали, подпуская соперника аж к своей штрафной. Создавать что-то большее – нельзя! Дважды перспективные штрафные имел Политано (однажды пробил мимо ворот, с другим ударом справился голкипер).

Руслан Малиновский вышел на 75 минуте. Игровой рисунок совсем ему не подходил. Украинец не имеет необходимой скорости для быстрых атак, а позиционных у Дженоа было мало. Поэтому Малиновский сумел себя проявить лишь в оборонительных действиях, записав в свой актив один отбор и три перехвата, а еще выиграл 6 из семи единоборств.

Тактика насыщения защиты не принесла Дженоа успеха. На последней минуте основного времени не уследили за вторым темпом атаки после навеса. Ди Лоренцо сбросил на Нгонжа, который с линии вратарской добил мяч в сетку. Дебютный гол Сирила в составе Наполи. Его команда благодаря ничьей поднялась на девятое место в турнирной таблице. Дженоа остается двенадцатой.