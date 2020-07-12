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РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Шикарний гол Маліновського у відеоогляді матчу Ювентус – Аталанта – 2:2

09:33 - Читать на русском
Шикарний гол Маліновського у відеоогляді матчу Ювентус – Аталанта – 2:2
Ювентус – Аталанта – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Аталанта втратила перемогу над Ювентусом у 32 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Аталанта на "Футбол 24".

55’ Кріштіану Роналду
90’ Кріштіану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Маліновський 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Кріштіану Роналду
80’ Руслан Маліновський
90’ Кріштіану Роналду

Аталанта класно розпочала гру та швидко повела в рахунку: Папу Гомес протягнув м'яча до штрафного, обігрався із Сапатою, дочекався, поки Дуван вискочить за спини захисникам, і віддав несподівану передачу – колумбійцю лишалось пробити Щенсни, що він і зробив.

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А от по перерві Роналду зрівняв рахунок ударом з пенальті за гру рукою Де Рона. Ближче до кінця гри Маліновський знову вивів бергамасків вперед, класно пробивши з правої з лінії штрафного, однак останнє слово було за Роналду, який знову реалізував пенальті.

Таким чином, Ювентус набрав 76 очок та залишається на горі турнірної таблиці, Аталанта з 67 пунктами впритул наблизилась до другого Лаціо.

Ювентус – Аталанта: "Богиня" ставить вирок Саррі, Маліновський став найкращим, а КР7, Дибала і Бентанкур рятують Турин

blog_ava
Ювентус – Аталанта: "Богиня" ставить вирок Саррі, Маліновський став найкращим, а КР7, Дибала і Бентанкур рятують Турин
04:40
6502
Теги
Ювентус - Аталанта Руслан Руслан Маліновський Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Італія Кріштіану Кріштіану Роналду Відеоновини
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