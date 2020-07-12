Шикарний гол Маліновського у відеоогляді матчу Ювентус – Аталанта – 2:2

Аталанта втратила перемогу над Ювентусом у 32 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Аталанта на "Футбол 24".

Аталанта класно розпочала гру та швидко повела в рахунку: Папу Гомес протягнув м'яча до штрафного, обігрався із Сапатою, дочекався, поки Дуван вискочить за спини захисникам, і віддав несподівану передачу – колумбійцю лишалось пробити Щенсни, що він і зробив.

"Трохи не пощастило – був не наш день": Маліновський прокоментував втрачену перемогу над Ювентусом

А от по перерві Роналду зрівняв рахунок ударом з пенальті за гру рукою Де Рона. Ближче до кінця гри Маліновський знову вивів бергамасків вперед, класно пробивши з правої з лінії штрафного, однак останнє слово було за Роналду, який знову реалізував пенальті.

Таким чином, Ювентус набрав 76 очок та залишається на горі турнірної таблиці, Аталанта з 67 пунктами впритул наблизилась до другого Лаціо.

Ювентус – Аталанта: "Богиня" ставить вирок Саррі, Маліновський став найкращим, а КР7, Дибала і Бентанкур рятують Турин