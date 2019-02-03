Роналду по результативности в Ювентусе приблизился к легендарному Трезеге

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду продолжает покорять Серию А.

В 22-м туре Серии А Криштиану Роналду дублем отметился в воротах Пармы, но в итоге этого оказалось недостаточно для победы (3:3).

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33-летний португалец суммарно забил 17 мячей в 22-х матчах чемпионата Италии текущего сезона. Это лучший результат среди игроков Ювентуса за последние 12 лет, сообщает Opta Sports.

Лишь в сезоне 2005/06 легендарный форвард Юве Давид Трезеге забил 18 голов за 22 тура. Напомним, тогда у "старой синьоры" забрали титул Серии А из-за скандала с договорными матчами.

На данном этапе, Ювентус является лидером чемпионата Италии, оторвавшись от Наполи на 9 очков.

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