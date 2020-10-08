Федерація футболу Італії продовжує вивчати справу скандального матчу 3-го туру Серії А між Ювентусом та Наполі.

Спортивний суддя Мастрандреа взяв декілька додаткових днів, аби детальніше ознайомитись зі справою резонансного поєдинку між Ювентусом та Наполі.

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За інформацією Football Italia, очікується, що матч буде перенесений на іншу дату. Втім, Наполі не уникне покарання: у неаполітанців віднімуть один пункт за порушення чинного протоколу охорони здоров'я.

Нагадаємо, неаполітанцям заборонили покидати Неаполь через спалах COVID-19. Таким способом місцева влада регіону Кампанія намагається подолати пандемію. Ювентус, у свою чергу, наполягає на технічній поразці для суперника.

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