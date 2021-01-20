Універсал туринського Ювентуса Хуан Куадрадо одужав від коронавірусу та готовий допомогти команді Андреа Пірло в двобої за трофей.

Досвідчений колумбієць поборов сумнозвісний COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Черговий тест Куадрадо на коронавірус був негативним. Про інфікування ветерана стало відомо ще 5 січня. Із тих пір він пропустив 5 матчів "Старої синьйори" у всіх турнірах. Латиноамериканець потрапив до заявки на матч проти Наполі, в якому Андреа Пірло може завоювати перший трофей у тренерській кар'єрі.

До слова, в нинішньому сезоні Хуан Куадрадо провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 9 результативних передач.

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