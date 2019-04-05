Аллегри: Хочу работать в Ювентусе столько же, сколько Фергюсон в Манчестер Юнайтед

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри хочет вписать свое имя в историю туринского клуба.

"Я считаю себя менеджером Ювентуса. В конце сезона нужно подводить не только спортивные итоги клуба, но также и анализировать показатели прогресса игроков. Все это напрямую влияет на финансовую составляющую клуба.

Аллегри покинет Ювентус, команду возглавит Дешам, – экс-директор Наполи Марино

Надеюсь, что буду работать в Ювентусе столько же, сколько Алекс Фергюсон работал в Манчестер Юнайтед", – передает слова Массимилиано Аллегри Football Italia.

Гвардиола – о слухах относительно договоренности с Ювентусом: Мне обидно за Аллегри

Напомним, итальянец возглавляет "зебр" с июля 2014-го года. Вместе с тем, Фергюсон работал главным тренером "красных дьяволов" с 1986 по 2013 годы.