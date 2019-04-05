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Аллегри: Хочу работать в Ювентусе столько же, сколько Фергюсон в Манчестер Юнайтед

5 апреля 22:39 28 Читати українською
Аллегри: Хочу работать в Ювентусе столько же, сколько Фергюсон в Манчестер Юнайтед
Массимилиано Аллегри / Фото: ФК Ювентус

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри хочет вписать свое имя в историю туринского клуба.

"Я считаю себя менеджером Ювентуса. В конце сезона нужно подводить не только спортивные итоги клуба, но также и анализировать показатели прогресса игроков. Все это напрямую влияет на финансовую составляющую клуба.

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Надеюсь, что буду работать в Ювентусе столько же, сколько Алекс Фергюсон работал в Манчестер Юнайтед", – передает слова Массимилиано Аллегри Football Italia.

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Напомним, итальянец возглавляет "зебр" с июля 2014-го года. Вместе с тем, Фергюсон работал главным тренером "красных дьяволов" с 1986 по 2013 годы.

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Ювентус Ювентус Италия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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