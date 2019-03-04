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Хедира перенес операцию на сердце – стало известно, когда хавбек вернется на поле

23:24 16 Читати українською
Хедира перенес операцию на сердце – стало известно, когда хавбек вернется на поле
Сами Хедира / Фото ФК Ювентус

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира был вынужден лечь под нож.

Сами Хедира успешно перенес операцию на сердце, сообщает ANSA.

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По информации издания, 31-летний полузащитник в ближайшем времени прибудет в Турин и уже к концу марта сможет вернуться на поле.

Напомним, 19 февраля медицинский штаб Ювентуса обнаружил у немецкого игрока признаки аритмии.

В текущем сезоне Серии А Хедира провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Теги
Ювентус Ювентус Италия Сами Хедира Сами Хедира
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